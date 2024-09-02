Шри-Джаяварденепура-Котте, 2 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Двух россиян задержали на Шри-Ланке по подозрению в незаконном сборе редких образцов фауны, сообщили 2 сентября в пресс-службе посольства РФ.

Global Look Press/Pradeep Dambarage/ZUMAPRESS.com

Диппредставительство уточнило, что 29 августа получило информацию о пропаже на юге Шри-Ланки двоих граждан России — 17 и 21 года.

«В ходе выяснения обстоятельств инцидента установлено, что граждане были задержаны экологической полицией по подозрению в незаконном сборе образцов редкой местной фауны», — сообщило посольство в Telegram-канале.

Российская сторона предпринимает меры для защиты прав задержанных. В МИД Шри-Ланки направлена нота с просьбой срочно предоставить консульский доступ к россиянам.

Сегодня, 2 сентября, в округе Ратнапура состоится суд, который предъявит задержанным официальные обвинения и определит меру пресечения. Диппредставительство отметило, что держит ситуацию на контроле.