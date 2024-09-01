Елизово, Камчатский край, 1 сентября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Никто из людей, находившихся на борту упавшего на Камчатке вертолёта Ми-8, вероятно, не выжил. Об этом сообщает 1 сентября RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Petrov Sergey/Global Look Press

По предварительным данным, пассажиры и члены экипажа погибли, когда вертолёт врезался в сопку в условиях плохой видимости.

Как сообщало ИА Регнум, обломки вертолёта, пропавшего накануне в районе вулкана Вачкажец, обнаружили с воздуха вблизи места, где пилоты последний раз выходили на связь. Фрагменты находятся на высоте около 900 метров. Предположительная причина крушения — ошибка экипажа.

Поискам мешали непогода и сложный рельеф. МЧС задействовало в поисках наземную группировку спасателей и вертолёт, но обследование территории с воздуха не дало результата из-за низкой облачности. Росавиация направила на поиски воздушного судна самолёт Ан-26.

На борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

Днём 31 августа вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. СК России возбудил уголовное дело по факту авиапроисшествия.