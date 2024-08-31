Егорьевск, Московская область, 1 сентября, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Три малолетних ребёнка и их мать погибли от ожогов, полученных при пожаре в деревне Юрцово в Егорьевском районе Подмосковья. Пожар случился вечером 31 августа в одном из домов на четвёртом этаже, где проживала многодетная семья (восемь детей и родители). Отца и остальных детей удалось спасти, они доставлены в больницу. О происшествии сообщили в МЧС РФ.

МЧС РФ Сгоревшая квартира многодетной семьи

Пожар на 40 кв. метрах тушили 52 специалиста и 19 единиц техники.

«После ликвидации огня восемь несовершеннолетних детей и их родители госпитализированы в тяжёлом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, мать и трое детей скончались от полученных ожогов», — пояснили спасатели.

Погибли 5-летний мальчик, девочки четырёх и трёх лет. Возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как сообщало ИА Регнум, в Тюмени при пожаре в многоквартирном доме погибли двое детей и 18-летний парень. По прибытии на место пожара спасатели МЧС пытались реанимировать их, однако вскоре их смерть констатировали прибывшие врачи.

13 августа двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в городе Волгограде. Причиной пожара стали загоревшиеся вещи. При тушении возгорания были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте трёх и пяти лет. Мать детей доставили в больницу с ожогами. К ликвидации пожара привлекали 19 специалистов и шесть единиц техники.