Коннектикут, США, 31 августа, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Американец Айзек Фримен III, известный как Fatman Scoop, упал в обморок во время своего выступления в городе Хамден (штат Коннектикут) в США 30 августа. Не приходя в сознание, он скончался в больнице утром 31 августа.

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency Рэпер Fatman Scoop

53-летний рэпер, хайпмен и радиоведущий призвал зрителей «немного пошуметь», после чего упал на сцене. Фатмана Скупа срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Точная причина смерти Фримена пока официально не объявлена.

«Скупа ценили, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру. Его легендарный голос, заразительная энергия и неординарная личность оставили неизгладимый след в индустрии», — написали коллеги-музыканты в соцсетях.

Айзек Фримен III начал музыкальную карьеру в 1990-е годы. Стал известен своим громким, грубым вокалом.

Рэпер был лауреатом премии «Грэмми», работал со многими известными музыкантами, в том числе Мэрайей Кэри, Джанет Джексон и Уитни Хьюстон. Одним из его величайших хитов был джем 1999 года Be Faithful.

6 августа ему исполнилось 53 года.

Он родился в Нью-Йорке. Семь синглов музыканта заходили в чарты. На его счету несколько наград и номинаций, включая две «Грэмми».