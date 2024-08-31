Санкт-Петербург, 31 августа, 2024, 20:45 — ИА Регнум. В парке на Крестовском острове в Петербурге дерево упало на людей в зоне фуд-корта, сообщила 31 августа пресс-служба прокуратуры города.

пресс-служба Прокуратуры Петербурга

Ведомство отметило, что инцидент произошёл при неблагоприятных погодных условиях, и сообщило о начале проверки.

«Прокуратура района проверит исполнение законодательства в сфере благоустройства и надлежащего содержания зелёных насаждений. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

На опубликованных прокуратурой кадрах видно, что дерево падает на людей, сидящих за столиками.

В свою очередь «78.ru» со ссылкой на осведомлённый источник сообщил, что пострадавшим оказался 48-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу в состоянии клинической смерти, врачи не сумели спасти его, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Гомельской области Белоруссии один ребёнок погиб и ещё шестеро получили травмы в результате падения деревьев и ветвей из-за сильного ветра. Трагедия произошла на территории детского оздоровительного лагеря.

Также в июле в Домодедовском городском округе Подмосковья во время сильного ветра и ливня с грозой на мужчину упало дерево и насмерть придавило его. ЧП произошло в лесополосе. В тот же день в московском регионе из-за падения деревьев были госпитализированы ещё два человека.