Домодедово, Московская область, 6 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В Домодедовском городском округе во время сильного ветра и ливня с грозой на мужчину упало дерево, он не выжил, сообщил 6 июля источник «Известий».

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Издание уточняет, что трагедия произошла в лесополосе в районе Дачной улицы в деревне Проводы.

Кроме того, в оперативных службах Москвы информировали, что при падении деревьев во время грозы с сильным ветром пострадали два человека, они госпитализированы. Всего в столице зафиксировали падение 24 деревьев.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля непогода накрыла сразу несколько регионов европейской части России и Москву. Порывы ветра в столице достигали 25 метров в секунду. В отдельных районах столицы прошёл сильный дождь. По словам синоптиков, в этот день в столице выпало две трети месячной нормы осадков.

До этого, 20 июня, на Москву обрушился ураган «Эдгар». Мощный ливень и бушующий ветер валили деревья, а также ухудшали видимость на дорогах. В некоторых районах Подмосковья наблюдались смерчи. В результате стихийного бедствия двое человек погибли, а 35 пострадали.