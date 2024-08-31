Москва, 31 августа, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве локализовали на площади 1 тыс. кв. м, сообщили в оперативных службах.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«В настоящее время объявлена локализация пожара на площади 1 тыс. кв. метров», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Там отметили, что произошло обрушение на площади 500 кв. м.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа на западе Москвы загорелось административное здание. Пожар вспыхнул в строении 9 дома 20 по Бережковской набережной, сообщение о нём поступило в 06:49 мск. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение на втором этаже трёхэтажного здания и приступили к тушению.