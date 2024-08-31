Ровно, Украина, 31 августа, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Научная конференция онкологов в Ровно переросла в танцы на столах, сообщает украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, как участники конференции на банкете активно танцуют, поют и водят хороводы.

В свою очередь глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль пригрозил «кадровыми решениями», подчеркнув, что танцевать во время военного конфликта нельзя.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года пользователи Сети осудили танец главы украинского Музея голодомора Леси Гасиджак. Так, Гасиджак и её руководство предложили привлечь за издевательства над темой голодомора.