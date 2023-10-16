Киев, 16 октября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. В Сети осудили энергичный танец главы украинского Музея голодомора Леси Гасиджак. На опубликованных кадрах женщина выдаёт бодрые па вместе с несколькими участниками танцевального мастер-класса.

Кадр из видео

Гасиджак совершила несколько шагов и разворотов, не отставая от остальных присутствующих. Обстановка на танцполе напоминает ночной клуб — приглушённый общий свет и неоновая иллюминация. Пользователей Сети танец не восхитил, наоборот, его подвергли критике. Так, Гасиджак и её руководство предложили привлечь за издевательства над темой Голодомора.

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«Всё, что делается на Украине, это дикая фантасмагория лжи и убожества. Зазеркалье», — подытожил один из пользователей.

Гасиджак стала известна после назначения на должность исполняющей обязанности директора Музея голодомора в Киеве. фФормы женщины, внешне не сочетающиеся с темой, к которой она стала близка, оказались главной причиной критики в её адрес. Она рассказывала, что всегда была «в теле», но никогда не сталкивалась с критикой. По её словам, она пыталась похудеть, но попытки проваливались. Глава Музея голодомора подчеркнула, что принимает свою внешность и не комплексует по этому поводу.