Зеленодольский район, Татарстан, 31 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Поезд сбил женщину с младенцем в коляске, которая переходила железнодорожные пути в Зеленодольском районе Татарстана, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник.

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Происшествие случилось 30 августа. Поезд, следовавший из Казани в Нижний Новгород, сбил женщину с малышом в коляске, сказано в материале. Уточняется, что женщина погибла на месте. Ребёнок был оперативно госпитализирован в одну из больниц Казани, у него обнаружена травма головы.

По факту случившегося проводится проверка по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В Волгоградской области на перегоне Гремячая — Котельниково вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Казань — Адлер, сошли с рельсов после столкновения состава с КамАЗом. С рельсов сошли восемь вагонов, в результате происшествия пострадали около 150 человек.

Ранее ИА Регнум передавало, что на 11-м километре перегона Лагерная — Казань электропоезд рейса Казань — Паратск насмерть сбил 42-летнего мужчину. Машинист заметил мужчину и применил экстренное торможение, а затем просигналил, но избежать столкновения не удалось.