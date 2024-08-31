Петропавловск-Камчатский, 31 августа, 2024, 14:17 — ИА Регнум. На борту вертолёта Ми-8, который пропал в Камчатском крае, находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой, сообщает Telegram-канал «112».

Известия/|Дмитрий Коротаев

Замятин занимает пост финдиректора РФС с лета 2020 года.

Как передавало ИА Регнум, вертолёт Ми-8, пропавший в районе вулкана Вачкажец, перевозил 19 пассажиров. Всего на борту находились 22 человека.

Воздушное судно пропало примерно в 16:15 по местному времени (07:15 мск), когда отправилось с площадки в районе Вачкажца на аэродром в селе Николаевка под Елизово.

Облёт территории не дал результатов из-за низкой облачности. В поисках задействовали наземную группировку спасателей, которые двигаются и со стороны вулкана, и со стороны Николаевки, сообщил ранее глава региона Владимир Солодов.