Москва, 31 августа, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Московские театры начинают новый сезон. Зрителей ждет более 200 премьер, среди которых — «Багдадский вор и черная магия» в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского, «Чайка» в Театре имени Моссовета, а также другие спектакли.

Mos.ru «Белые ночи»

«Новый театральный сезон уже стартовал в московских театрах, и на данный момент нам известно о более чем двухстах запланированных премьерах», — рассказал руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. По его словам, в августе свои труппы собрали 34 столичных театра, а в сентябре и октябре это сделает еще 31 театр. Спектакли рассчитаны как на взрослых, так и на детей.

Один из самых ожидаемых спектаклей сезона — «Чайка» в Театре имени Моссовета. Первый показ состоится 30 ноября. С этой пьесы Антона Чехова началось в 2004 году сотрудничество режиссера народного артиста РСФСР Андрея Кончаловского с этим театром. Критика благожелательно отзывалась о спектакле — как о едва ли не единственной сценической версии, оправдывающей определение «комедия», которое дал произведению сам Чехов. Сейчас режиссер готовится представить новую версию постановки.

Mos.ru Московский академический театр имени Вл. Маяковского покажет спектакль «Багдадский вор и черная магия»

Московский академический театр имени Вл. Маяковского покажет спектакль «Багдадский вор и черная магия» в постановке художественного руководителя Егора Перегудова. Зрители увидят захватывающую рок-версию известной сказки о любви благородного нищего и прекрасной принцессы. Режиссер подчеркнул: несмотря на то, что на сцене будут много петь, это не мюзикл, а именно музыкальный спектакль — драматические артисты совсем по-другому исполняют подобные номера.

Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя вступает в юбилейный, 100-й сезон, который начнется в сентябре с показа «Разбойников» по произведению Фридриха Шиллера. Историю любви и ненависти между родителями и детьми поставил молодой режиссер Марк Вдовин — в его версии классическая романтическая драма обрела оттенок криминальной. Во время работы над спектаклем он размышлял, почему родители в какой-то момент могут начать любить одного ребенка сильнее, чем другого, почему на одного возлагают больше ответственности, а другого не замечают.

Mos.ru «Пиковая дама»

Интересные премьеры ждут и самых маленьких зрителей. Детский музыкальный театр юного актера приглашает на спектакль «Комар мечтает о зиме». Главный герой здесь — комар, который, несмотря ни на что, хочет увидеть самую настоящую холодную и снежную зиму.

А первой премьерой сезона в Московском театре кукол (МТК) станет «Золушка» по пьесе Тамары Габбе. Режиссер Валерий Баджи в этом году уже обращался к известной сказке — в Брянском областном театре кукол. А в 2025-м на сцене МТК покажут музыкальный спектакль Натальи Пахомовой по сказке «Волк и семеро козлят». Им продолжится серия мюзиклов, которую начали в конце предыдущего сезона.