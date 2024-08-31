Донецк, 31 августа, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Грузовик Вооружённых сил Украины (ВСУ) уничтожен силами сопротивления на территории ДНР, подконтрольной киевскому режиму. Сообщение об этом опубликовано 31 августа в Telegram-канале подполья «Дозор».

Иван Шилов ИА Регнум

Активисты подполья сожгли грузовик в Славянске, предварительно облив его горючей жидкостью. В сопротивлении подчеркнули, что «любая помощь бесценна».

«Наглядный пример того, как можно уничтожать логистику и резервы врага», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что на Украине многие молодые люди, а также бизнесмены и чиновники, выступают против киевского режима. В сопротивлении есть и люди высокого ранга, и известные персоны, их имена шокировали бы власти в Киеве, добавил он.