Елизово, Камчатский край, 31 августа, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Плохая погода мешает поискам пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 с туристами, сообщил 31 августа губернатор края Владимир Солодов в Telegram-канале «Солодов. BRIEF».

РИА Новости/Александр Пирагис

«Был произведён облёт территории, который, к сожалению, результатов не дал», — сказал Солодов в видеообращении.

По его словам, в Елизовском районе во время облёта наблюдалась низкая облачность. В поисках задействовали наземную группировку спасателей, которые выдвинулись в район предполагаемого крушения с вулкана Вачкажец и из села Николаевка.

Поиски идут преимущественно в долине реки Быстрой, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро», пропавший в Елизовском районе Камчатского края, должен был доставить пассажиров из района вулкана Вачкажец на аэродром в селе Николаевка. Связь с ним была потеряна вскоре после вылета.

На борту, по предварительным данным, находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. Пилоты во время полёта не сообщали о неполадках. МЧС направило свой вертолёт для участия в поисках.