* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 31 августа, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Не менее пяти американских солдат получили ранения в результате рейда против боевиков ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на западе Ирака. Об этом 31 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на военного чиновника.

Usnepalnews.com Солдаты армии США в Ираке

«В ходе рейда были ранены пять солдат США, а двое других получили травмы в результате падений во время операции», — отметили журналисты.

Центральное командование Вооружённых сил США уточнило, что боевики напали на военных 29 августа в пустыне Анбар. Террористы имели при себе много оружия, гранаты и «пояса смертников».

Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет, подчеркнули в агентстве.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Ираке уничтожили высокопоставленного командира ИГ в ходе совместной операции служб безопасности и вооружённых сил страны. Ликвидированный боевик отвечал за перемещение террористов и переброску оружия, техники и взрывчатых веществ на территории Ирака и Сирии. Кроме того, он командовал боевиками, участвовавшими в операциях против мирных жителей иракской провинции Анбар.