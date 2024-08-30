Ново-Огарево, Московская область, 30 августа, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 августа в Ново-Огарёво провёл рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым, сообщила пресс-служба Кремля.

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Глава государства заслушал доклад о работе, которую проделали в регионе за последние три месяца.

Федорищев заявил, что основой социально-экономического развития региона является развивающаяся инвестиционная активность. По его словам, в 2024 году в Самарской области завершится реализация порядка 30 инвестпроектов, сумма которых превышает 240 млрд рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Дмитрий Азаров, возглавлявший Самарскую область с 2017 года, объявил об уходе в отставку с поста губернатора. Он поблагодарил Путина за оказанное доверие и за внимание к Самарской области.

В этот же день президент в ходе встречи с Федорищевым предложил ему возглавить Самарскую область. Глава государства отметил, что Федорищев работал в правительстве РФ, а затем в Тульской области на разных должностях, в том числе занимал пост главы правительства региона.