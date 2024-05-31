Москва, 31 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 31 мая в ходе встречи с первым вице-губернатором — главой правительства Тульской области Вячеславом Федорищевым предложил ему возглавить Самарскую область.

Администрация президента России. Кадр из видео Вячеслав Федорищев

Глава государства отметил, что Федорищев работал в правительстве РФ, а затем в Тульской области на разных должностях — в последнее время был председателем регионального правительства.

«Хочу предложить Вам поработать в Самаре, в Самарской области. Это один из наших крупнейших промышленных регионов, и история там очень достойная, и перспективы хорошие. Вы знакомы с Самарой, с Самарской областью», — сказал Путин.

Федорищев поблагодарил президента за доверие и отметил, что Самара — это очень сильный индустриальный регион. Он рассказал, что действительно знаком с Самарской областью по работе в Комиссии Госсовета по направлению «Промышленность».

На вопрос главы государства о том, на чём стоило бы сосредоточить внимание, он ответил, что, во-первых, планирует узнать регион изнутри, понять, какие есть задачи и наиболее интересные точки роста, и подготовить такую программу опережающего развития, которая бы позволила региону становиться ещё сильнее.

Президент добавил, что направлений работы в Самарской области много, и подчеркнул, что нужно опираться в работе на мнение людей и использовать лучшие наработки.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, 31 мая Дмитрий Азаров, возглавлявший Самарскую область с 2017 года, объявил об уходе в отставку с поста губернатора. В своём обращении он отметил, что на сегодняшний день завершён большой этап работы и что удалось достичь основных целей, которые шесть лет назад ставило перед собой руководство региона. Также губернатор поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и за внимание к Самарской области.

Федорищев с 2013 года работал в Минэкономразвития, а в 2015-м возглавил в министерстве департамент стратегического развития. В марте 2016 года он занял должность заместителя Алексея Дюмина, занимавшего на тот момент пост губернатора Тульской области. В октябре 2018 года был назначен первым заместителем главы региона. Курировал экономический блок, вопросы развития предприятий.