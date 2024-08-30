Баку, 30 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Движение по дороге в сторону международного аэропорта Гейдар Алиев в азербайджанской столице Баку временно ограничено из-за сильного пожара на одном из объектов в Сураханском районе, сообщили 30 августа в республиканском МЧС.

Aziz Karimov/Global Look Press

Отмечается, что над территорией возгорания замечен густой дым, к тушению привлечены силы государственной противопожарной службы.

Как передавало ИА Регнум, 15 января в мебельном цехе на улице Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку произошёл взрыв. Затем возник пожар. В ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлекли тела семи человек. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

23 января на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в Ширванском районе в 100 км от Баку.