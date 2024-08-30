Санкт-Петербург, 30 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В торговом центре на Морской набережной в Петербурге 59-летний мужчина избил 13-летнюю дочь Алисы Казьминой, бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, сообщил «78.ru» со ссылкой на осведомлённый источник.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По этим данным, группа подростков на территории торгового центра вела себя шумно, мужчина, сотрудник одного из вузов города, сделал им замечание, но подростки ответили ему грубостью.

Мужчина погнался за подростками, настиг дочь экс-жены Аршавина у входа в магазин «Перекрёсток», схватил за шею и начал толкать. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию.

Мужчина был задержан. В его отношении составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подросток, по данным издания, не получил серьёзных травм.

Руководитель компании, в которой работает напавший, в беседе с изданием отметил спокойный характер своего сотрудника и предположил, что имела место провокация. Казьмина в свою очередь заявила, что с её дочерью всё в порядке, и отказалась от других комментариев.

Пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленобласти в своём Telegram-канале сообщила, что напавшего доставляли в отдел для разбирательства.

«В торговом заведении произошел конфликт между 59-летним мужчиной и 13-летними подростками, которые баловались. Мужчина сделал им замечание, на что одна из несовершеннолетних дерзко ему ответила, и мужчина, в воспитательных целях, решил её проучить. Пострадавшая за медицинской помощью не обращалась, телефонограмм в полицию не поступало.️ «Воспитатель» доставлен в отдел полиции для разбирательства», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе в Москве задержали мужчину, который угрожал подросткам топором. Инцидент произошёл на детской площадке. Сведения о пострадавших не поступали.

В июле в Челябинске двое юношей в ходе драки между двумя группами подростков жестоко избили сверстника. Между компаниями произошёл конфликт, один из его участников нанёс другому телесные повреждения и забрал сотовый телефон, после чего скрылся. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по горячим следам, им оказался 19-летний местный житель. Похищенный телефон к моменту задержания он уже успел сбыть случайному прохожему.