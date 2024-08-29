Грозный, 30 августа, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Слухи о проблемах со здоровьем развеял глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. О своём самочувствии он рассказал в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Фото на странице главы Чечни «ВКонтакте» Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода — большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня. Те, которые говорят, что у меня что-то не в порядке, они не дождутся», — ответил Кадыров на соответствующий вопрос подписчика.

Глава Чечни добавил, что при наборе или сбросе лишних килограммов люди сразу распускают слухи о проблемах со здоровьем. Кадыров предложил провести опрос и определиться с приемлемым для него весом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что абсолютно здоров. По его словам, при последнем обследовании врачи выявили незначительное снижение уровня витамина Д. В качестве доказательств своей хорошей физической формы Кадыров сделал перед камерой около 30 отжиманий.

Домыслы о болезни Кадырова регулярно распространяются в некоторых СМИ и в Telegram-каналах. Глава Чечни неоднократно опровергал слухи о плохом самочувствии.