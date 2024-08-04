Грозный, 4 августа, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» 4 августа заявил, что абсолютно здоров, и в качестве доказательства отжался на камеру 30 раз.

Ministry of Culture Russia/Global Look Press Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — признался он.

Также глава республики отметил, что не обращает внимание на сообщения СМИ о своём здоровье. В качестве доказательств своей хорошей физической формы Кадыров сделал перед камерой около 30 отжиманий.

сообщения о болезни Кадырова стали распространяться в некоторых СМИ в Telegram-каналах в середине 2023 года. Некоторые источники сообщали, что Кадыров скончался. Глава Чечни неоднократно опровергал сообщения о своём здоровье. В сентябре он опубликовал видеозапись своей прогулки и посоветовал тем, кто не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли в порядок.

20 сентября Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни, которые вновь появились после его визита в Центральную клиническую больницу в Москве. Он рассказал, что посещал учреждение, чтобы навестить своего дядю.

В конце того же месяца, отвечая на вопрос о состоянии здоровья, который ему задал журналист Павел Зарубин, Кадыров рассмеялся и показал бицепс.