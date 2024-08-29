Тверь, 29 августа, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился с детьми из города Макеевки Донецкой Народной Республики, которые с 19 по 29 августа отдыхали в загородном лагере в Верхневолжье. 40 школьников из Макеевки 13-15 лет набрались сил перед новым учебным годом.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя встретился со школьниками из ДНР

«Очень важно, что благодаря этой поездке вы расширили представление о нашей стране, нашей Родине. Посетили Нило-Столобенскую пустынь, побывали на Красной площади в Москве, в парке «Россия — Моя история» в Твери. Хочу подчеркнуть — Тверская область является одной из древнейших в Центральной России», — рассказал ребятам Игорь Руденя.

Школьники не только познакомились с историческими городами Верхневолжья, но и узнали о традициях и ремеслах тверской земли, ее культурном и историческом наследии. Они выразили желание вновь побывать на тверской земле, приехать сюда, чтобы продолжить учебу.

«Вы все из разных школ, но из одной героической территории — Донецкой Народной Республики. Хочу пожелать, чтобы вы как можно чаще приезжали к нам в гости. Чтобы кто-то из вас переехал к нам жить, работать. Создал здесь свою семью. Помните — мы с вами одна большая, великая страна!» — обратился к ребятам Игорь Руденя в завершение встречи.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, этим летом в регионе побывало несколько групп школьников из новых российских территорий: помимо Макеевки, это дети из Бердянска Запорожской области. В регионе также отдыхали дети из Белгородской области. Всего в Верхневолжье гостили около 200 детей и подростков. Кроме того, участниками Летней педагогической школы, которая ежегодно открывается при Тверском государственном университете, стали 30 студентов и четыре преподавателя Донецкого и Луганского государственных педагогических университетов.