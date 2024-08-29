Варшава, 29 августа, 2024, 18:26 — ИА Регнум. В Польше местные ясновидящие основали собственную политическую партию «Счастливая Польша». Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Alexander Legky/Global Look Press

Партию зарегистрировал окружной суд Варшавы.

По словам лидера партии, духовного коуча и терапевта Изабеллы Трендович, ясновидение — это умение, которое может пригодиться в общественной жизни.

«До сих пор политикой занимались политики, пора сосредоточиться на людях, которые хотят и могут что-то изменить. Давайте раскроем потенциал поляков, и этот мир станет другим», — отметила Трендович.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня на Мальдивах полиция арестовала государственного министра окружающей среды изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим, которую заподозрили в применении «чёрной магии» по отношению к президенту Мохамеду Муиззу.

Отмечалось, что, согласно уголовному кодексу Мальдивских островов, колдовство не является уголовным преступлением. При этом, согласно исламскому законодательству, за колдовство предусмотрено наказание в виде шестимесячного тюремного заключения. Однако жители архипелага широко практикуют магические церемонии.