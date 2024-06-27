Мале, 27 июня, 2024, 15:58 — ИА Регнум. На Мальдивах полиция арестовала государственного министра окружающей среды изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим, которую заподозрили в применении «чёрной магии» по отношению к президенту Мохамеду Муиззу, сообщило 27 июня The Times of India.

Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

«Министра поместили под стражу на неделю в ожидании расследования», — сообщило издание со ссылкой на местную полицию.

Местная полиция не назвала причину ареста.

Согласно Уголовному кодексу Мальдивских островов, колдовство не является уголовным преступлением, отметило издание. При этом, согласно исламскому законодательству, за колдовство предусмотрено наказание в виде шестимесячного тюремного заключения. Однако жители архипелага широко практикуют магические церемонии.

Так, на прошлой неделе местные СМИ сообщили, что после длительного расследования полицейские выяснили, что в апреле 2023 года в городе Манаду трое соседей убили 62-летнюю женщину, обвинив её в колдовстве и проведении церемоний «чёрной магии».