Москва, 31 марта, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Участники проекта «Московское долголетие» посещают занятия и лекции в лучших вузах и музеях столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Роман Балаев/ТАСС

По данным градоначальника, в проекте задействовано более 1,3 тыс. столичных организаций, включая музеи, кинотеатры и другие современные площадки.

«Например, на киностудии «Союзмультфильм» москвичи старшего возраста знакомятся с этапами создания мультипликационных фильмов — от написания сценария до озвучки персонажей. В Музее В. А. Тропинина погружаются в мир искусства и учатся грамотно оценивать экспонаты», — рассказал мэр российской столицы.

Собянин добавил, что в этом семестре участников проекта приняли 20 ведущих российских вузов. Так, в художественном университете РГХПУ им. С. Г. Строганова участников обучают живописи, в МГУ им. М. В. Ломоносова — истории и философии, а в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева рассказывают, как подготовиться к дачному сезону.

Собянин напомнил, что столице работают 120 центров московского долголетия, в рамках которых создано более 5 тысяч клубов по интересам.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря прошлого года Собянин принял участие в открытии центра долголетия в районе Измайлово.

Первый центр московского долголетия был открыт в 2019 году. За 5,5 года к проекту присоединились больше 530 тыс. горожан. Участники могут посещать бесплатные занятия по 40 направлениям — образовательным, спортивным или творческим. В декабре 2023 года открылись первые занятия по зимним видам спорта — конькам и лыжам.

Ранее Собянин сообщил, что Москва активно развивает инклюзивные практики, чтобы сделать жизнь каждого человека с ограниченными возможностями здоровья полноценной и комфортной.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в Москве живет 943 тысячи людей с инвалидностью.

Так, с первых дней семья, в которой родились дети с инвалидностью, может рассчитывать на поддержку городской службы ранней помощи. Таким семьям помогают решать психологические, юридические, организационные вопросы. Также специалисты занимаются физическим и интеллектуальным развитием особенных детей.

Реабилитационными программами в прошлом году воспользовались 156,6 тысячи человек. Их в рамках субсидии проводят городские общественные организации. 40,8 тысячи человек прошли курсы комплексной реабилитации, а 3 тысячи человек воспользовались услугами мобильной службы реабилитации.

Также в 2023 году в Южнопортовом районе на территории бывшей городской клинической больницы № 53 открылся Научно-практический геронтопсихиатрический центр. В нём созданы все условия для проживания и социальной реабилитации людей, нуждающихся в особом уходе. Также на базе учреждения заработал симуляционный центр.