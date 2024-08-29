Москва, 29 августа, 2024, 16:35 — ИА Регнум. В Москве 30 и 31 августа пройдут завершающие мероприятия фестиваля «Театральный бульвар». Зрителей ждут яркие спектакли, паблик-токи, музыкальные концерты, а также мастер-классы с участием знаменитых актеров.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой театр в Москве

«Фестиваль «Театральный бульвар» проходил в столице семь недель. Изначально мы планировали завершить его 11 августа, но, по просьбам зрителей, продлили до конца лета. Фестиваль успел полюбиться москвичам и гостям столицы, некоторые зрители приезжают к нам каждые выходные, а многие именитые актеры и ведущие театры столицы принимали участие не один раз», — рассказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что последние дни фестиваля станут теплым и душевным событием и для зрителей, и для артистов.

Так, 30 августа на основной сцене амфитеатра на Покровском бульваре артисты театр-сцены «Мельников» покажут спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». С опен-током для гостей выступит российская актриса театра и кино Ирина Безрукова. Там же можно зрители могут посмотреть спектакли «Семейная картина» Московского губернского театра и «Дракон» артистов «Мастерской Дмитрия Брусникина» и Театра на Таганке.

Постановки можно будет посмотреть и на малой сцене Чистопрудного бульвара. Театр-студия «Культрас» представит спектакль «Цветик-семицветик», а театр «Трикстер» познакомит гостей с «Записками Черномора». Оба дня на Чистопрудном бульваре будет работать мастерские «Квартеатр», «Театр. Вместе» и «Театральный джем».

Стать ближе к искусству можно будет и на Пушкинской площади. На музыкальной сцене пройдет гала-концерт «Голос над миром» с участием ведущих оперных солистов, вокальной молодежи России и зарубежья, российскими звездами театра «Ла Скала» и Государственного академического Большого театра России.

В последний день лета спектакли покажут и на основной сцене в амфитеатре «Яма». Участие в них примут известные артисты. Так, гостей ждут спектакли «Скажи, что ты меня любишь» с Владимиром Скворцовым и Еленой Захаровой и «Всюду жизнь» с Егором Дружининым. Народный артист России Андрей Соколов проведет творческий вечер, а актриса Александра Ребенок представит моноспектакль «Школа этикета».

В финальный день фестиваля, на Пушкинской площади состоится сразу несколько событий. Для гостей подготовили литературную программу «C Пушкиным на дружеской ноге», спектакль «Пятое время года. Любовь…», музыкальные номера из постановки «Мюзикл на чердаке» и проект Zventa Sventana. Там же пройдёт торжественная церемония закрытия фестиваля.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Театральный бульвар» проходит в столице в рамках проекта «Лето в Москве». Спектакли на импровизированных сценах и в пешеходных зонах представили независимые коллективы и легендарные театры Москвы, среди которых «Современник», Ленком, «Мастерская Петра Фоменко», Театр имени Моссовета, театр «Уголок дедушки Дурова» и другие.