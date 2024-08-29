Краснодар, 29 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов принял участие в открытии Аллеи славы бокса в краевом центре.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Первая в России Аллея славы бокса открылась в Краснодаре

«Кубанская школа бокса имеет славную и богатую историю, прекрасные традиции и большие перспективы в данном виде спорта, — отметил Власов. — Боксеры из Краснодарского края уже многие десятилетия входят в число лучших не только в нашей стране, но и в мире». По его словам, создание Аллеи славы бокса — это выражение признательности великим боксерам и мотивация юных спортсменов.

Стометровую аллею украшает 41 именная звезда выдающихся боксеров, которые прославили Краснодарский край и Южный федеральный округ. Рядом с каждой фамилией — оттиск кулака чемпиона и QR-код, перейдя по которому можно узнать биографию спортсмена.В центре аллеи установлена бронзовая скульптура «Будущий чемпион». Она символизирует преемственность поколений и стремление молодежи к большим победам. Рядом расположены стела «Наставники чемпионов ЮФО», где нанесены имена прославленных тренеров и заслуженных судей, и арт-объекты, в числе которых тематические скамейки «Сила», «Воля», «Цель» и «Бокс».

Создатели аллеи считают, что проект станет примером для других регионов России.