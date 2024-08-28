Ставрополь, 28 августа, 2024, 19:51 — ИА Регнум. На «Ставрополь Арене» 27 августа прошел товарищеский матч между командами спорткомплекса и школы зимних видов спорта «Наследие» Ильи Авербуха. Кроме того, в регион приехали представители московского ЦСКА, которые провели для юных спортсменов тренировку и мастер-класс, передает издание «Победа26».

«Победа26» Тренер московского ЦСКА провёл мастер-класс для ставропольских хоккеистов

На мероприятии министр физической культуры и спорта региона Борис Семеняк вручил награду «Спортивная слава Ставрополья» руководителю «Ставрополь Арены» Дмитрию Полянскому. Также на мероприятии присутствовали директор Хоккейной школы ЦСКА Алексей Деев и тренер команды «Звезда» (фарм-клуб московских армейцев) Константин Корнеев.

«Более 2,5 тыс. детей занимается хоккеем на Ставрополье», — отметил Семеняк. Он подчеркнул, что несмотря на то, что Ставропольский край хвалится игровыми видами спорта и единоборствами, власти прикладывают немало усилий, чтобы развивать и зимние. «Уже готовятся проекты по открытию новых спорткомплексов», — добавил он.

По словам наставника «Звезды», уровень подготовки спортсменов достойный.

«Ставрополь порадовал своим радушным приёмом», — поделился Константин Корнеев. Он выразил убеждённость, что хоккей на юге России также есть и будет дальше развиваться, а ребята также покажут себя в игре.

Ранее сообщалось, что ставропольские хоккеисты завоевали бронзу на турнире «Южный лёд».