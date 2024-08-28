Москва, 28 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Директор Музея современной истории, экс-депутат Московской городской думы Ирина Великанова в преддверии выборов 6–8 сентября рассказала, какие проблемы решают городские и муниципальные депутаты и как они помогают делать жизнь горожан лучше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Мосгордумы

«Московская городская дума — главное связующее звено между горожанами и исполнительной властью города Москвы», — пояснила изданию «Вечерняя Москва» Великанова. Так, депутат Мосгордумы представляет интересы избирателей во властных структурах и защищает права горожан.

Самый главный закон, который принимает Московская городская дума, — это бюджет. Экс-депутат отметила, что от бюджета зависит то, как будет жить и развиваться столица. Документ предусматривает спектр вопросов от городского хозяйства до образования и здравоохранения, поэтому существенную часть работы депутаты посвящают именно бюджету.

«Депутатам важно избегать популистских решений, подходить к принятию бюджета взвешенно, понимая, что у них есть социальные обязательства перед жителями», — подчеркнула Великанова. Бюджет столицы — социально ориентирован, что уже показывает результаты. Например, на смену устаревшим поликлиникам пришли крупные амбулаторные центры, оснащенные современным оборудованием.

«Также депутаты Московской городской думы решают вопросы городского хозяйства, чтобы в разное время года в городе было комфортно жить», — добавила Великанова. Речь, в частности, идет о благоустройстве парков и создании зон отдыха с шезлонгами и скамейками.

По словам спикера, многие жители столицы пользуются ресурсом «Активный гражданин». Те вопросы, которые поступают в сервис, отрабатываются совместно с депутатами Мосгордумы. Ресурс охватывает тематики благоустройства, здравоохранения, строительства, землепользования и правопорядка.

Мосгордума последнего созыва приняла более 180 законов, по которым живет и развивается столица. Она не прекращала свою работу и в период пандемии, работая в дистанционном формате. «Фактически Мосгордума — это единственный парламент в мире, который перешел в тот период на дистанционную работу с сохранением всех норм и регламентов», — отметила Великанова.

Эксперт также объяснила различия в полномочиях депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Так, депутатов Московской городской думы сейчас 45, а муниципальных — более тысячи, что делает власть наиболее близкой к людям. «От муниципальных депутатов зависит, какие парки, скверы будут благоустроены на данной конкретной территории, сколько будет посажено деревьев, кустарников в определенном районе», — перечислила Великанова. Кроме того, они могут инициировать проверку работы управляющей компании, созвать общее собрание собственников квартир, дать согласие на перевод жилого помещения в многоквартирном доме, например, в магазин, разрешить строительство летнего кафе, ярмарки выходного дня, церкви. В свою очередь, широкий спектр полномочий депутатов приводит к высокому уровню конкуренции за мандат.

Как сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоятся 6–8 сентября. Принять участие в голосовании смогут все горожане, обладающие активным избирательным правом в ходе данной кампании.