Москва, 28 августа, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Промышленный майнинг в США находится под угрозой стагнации из-за отсутствия законодательного регулирования и роста цен на электроэнергию. Об этом заявил генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

Криптовалюта

«В США выросли цены на электроэнергию. Соответственно, и себестоимость добычи биткоина. Сейчас она практически в два раза выше, чем в России», — отметил Рунец. Кроме того, по его словам, американские бизнесмены наращивали производство, покупая оборудование в кредит. «После увеличения процентных ставок многие компании или находятся в процессе банкротства, или уже обанкротились», — констатировал гендиректор BitRiver.

Между тем в России отрасль промышленного майнинга получила новый виток развития. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий сферу криптовалют. На следующей неделе Госдума возобновит работу после каникул и законодатели продолжат разработку подзаконных актов, регулирующих майнинг.

В США власти медлят с законодательной поддержкой отрасли, отдавая предпочтение выяснению отношений между демократами и республиканцами. В Китае майнинг запретили, а страны Европы не могут позволить себе эту деятельность из-за высоких тарифов на газ и электричество.

Американские политики выражают опасения, что сложившаяся ситуация пошатнёт позиции США. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил: «Мы не можем позволить себе игнорировать риски того, что криптовалюта ускользнет за границу в другие страны».

Россия сейчас занимает второе место в мире по объемам криптодобычи. При этом наша страна опережает США, занимая первое место по темпам роста отрасли. Профицит электроэнергии в России составляет 10 ГВт, что позволяет рассчитывать на увеличение объемов майнинговых мощностей вчетверо. По данным Ассоциации промышленного майнинга, отрасль имеет потенциал роста до 40% в год.

Основываясь на этой информации, эксперты высказывают амбициозные прогнозы о грядущем лидерстве России в цифровой экономике.