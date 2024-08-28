Уфа, 28 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» проведет нефтегазовую конференцию «Цифровые технологии в добыче углеводородов: современные вызовы». Мероприятие состоится с 1 по 4 октября в Уфе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представит достижения цифровизации нефтегазовой отрасли

В этом году главной темой станет обеспечение технологической устойчивости нефтегазовой отрасли. Участники, эксперты и ученые смогут обменяться опытом и идеями использования современных цифровых технологий и разработок. Кроме того, на площадке обсудят инновационные решения по повышению эффективности разработки сложных месторождений.

Особое внимание на конференции уделят подготовке профессиональных кадров с применением современных цифровых инструментов. В том числе, специалисты «Роснефти» представят концепцию цифровой платформы для передачи компетенций по применению программного обеспечения для разведки и добычи углеводородов.

Разработчики наукоемкого программного обеспечения «Роснефти» продемонстрируют 17 программных комплексов. Участники конференции смогут протестировать программные продукты, познакомиться с новым функционалом и узнать о перспективах развития.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представит достижения цифровизации нефтегазовой отрасли

Кроме того, на конференции пройдёт серия турниров с применением цифровых тренажеров, созданных на базе ПО «Роснефти». Так, впервые состоится турнир по построению геологической модели. Участникам нужно будет проанализировать исходную информацию, уточнить конфигурацию и свойства месторождения, рассчитать запасы и оценить потенциал залежи. Второй турнир будет посвящен подготовке месторождения к промышленному освоению, включая обоснование системы разработки и геолого-технических мероприятий, организацию мониторинга и работы с базовым фондом скважин.

Соревновательная часть конференции завершится игрой по геонавигации, которая предполагает виртуальное бурение на время горизонтальных скважин в различных геологических условиях.