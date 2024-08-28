Москва, 28 августа, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» — это возможность прямого диалога с жителями столицы. Об этом заявила начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Москвы Анастасия Шарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

«Москва – один из наиболее «умных» мегаполисов мира, а высокие технологии давно стали частью жизни жителей города – сегодня сервисами и продуктами цифровой экосистемы столицы пользуются уже 15,9 млн человек», — сказала Шарова агентству городских новостей «Москва». Она добавила, что гости площадки «Цифровые технологии Москвы» могут узнать о развитии онлайн-сервисов и услуг столицы, реализуемых ИТ-проектах. Кроме того, в развлекательном формате они смогут познакомиться с метавселенной ВДНХ, оценить ее масштаб и детализацию, узнать больше о перспективах ее применения.

«Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» – это возможность прямого диалога с жителями, которые выступают главными героями и действующими лицами развития столицы», – сказала Шарова. По её словам, именно горожане решают, какой будет Москва.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится до 8 сентября на более чем на 30 площадках по всему городу. Горожане узнают все о развитии города: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.