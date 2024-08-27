Нальчик, 27 августа, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Страны Запада усилии попытки расколоть российское общество, а также обострить в нём межнациональные и межконфессиональные отношения, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL Сергей Шойгу

«Данный вопрос особенно актуален в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений», — сказал Шойгу на совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, коллективный Запад пытается удержать доминирование в мире, а потом навязывает другим странам свой порядок: организует цветные революции и культивирует создание террористических группировок.

Также Шойгу заявил, что Запад провоцирует возрождение нацизма и фашизма, как это происходит прямо сейчас на Украине. Секретарь Совбеза РФ добавил, что все эти действия направлены на то, чтобы нанести РФ стратегическое поражение, уничтожить её суверенитет и подчинить своим идеям.

«На фоне проведения специальной военной операции особый импульс на Западе получили антироссийская риторика, русофобия, я бы сказал, истерия по поводу нашей страны, нашей истории», — заключил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что попытки Запада запугать или расколоть российское общество обречены на провал, возмездие настигнет каждого, кто пытается это сделать.