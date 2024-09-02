Москва, 2 сентября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Торжественные линейки в День знаний в этом году прошли в более чем 1,3 тыс. новых образовательных учреждений по всей стране. Современные школы, созданные при поддержке национального проекта «Образование», обеспечивают детям комфортную образовательную среду: просторные холлы, светлые кабинеты, лаборатории и мастерские, спортивные и актовые залы со всем необходимым оборудованием и многое другое.

Роман Ден/Global Look Press

Кроме того, в 12 регионах возводятся школы лидерского уровня, так называемые флагманские школы. Такие учреждения станут передовыми площадками для развития талантливых учеников и педагогов, создания и внедрения лучших практик образования в стране. Строительство пяти подобных учебных заведений с кампусом для проживания обучающихся уже начали в Новгородской, Псковской, Рязанской, Белгородской и Нижегородской областях. Каждое из них рассчитано на 800 мест.

Помимо строительства новых, в России модернизируются уже существующие школы. Так, в чеченском селе Чечен-Аул завершился капитальный ремонт школы №1. К новому учебному году закуплены мебель и современное оборудование, облагорожена прилегающая территория.

«Ремонт в данной школе позволит создать учебное пространство, которое будет отвечать современным требованиям и потребностям образовательного процесса, а также обеспечению качественного образования для учащихся городского округа», — подчеркнул начальник местного департамента образования Сайдмагомед Усманов.

Особое внимание в обновлении школ уделяют безопасности. В учреждениях устанавливают новые камеры видеонаблюдения, модернизируют системы контроля доступа и сигнализации.

Из года в год развивается и школьная инфраструктура. Во всех образовательных учреждениях продолжают модернизировать спортивные залы, в том числе и в сельских школах. Там появляются современное оборудование и спортивный инвентарь, а на базе обновленных спортзалов создаются спортивные клубы.

Например, новый спортзал появился в средней школе №2 волгоградского города Дубовки. Там обновили отделку потолков и стен, заменили окна и двери, смонтировали современную систему отопления, приобрели необходимое оборудование и инвентарь.

«Новость о том, что в спортивном зале нашей школы сделали капитальный ремонт, вся семья приняла с радостью. Мой сын увлекается спортом, любит баскетбол. Теперь заниматься спортом в обновленном зале и с новым оборудованием будет в разы приятнее», — сказала мама семиклассника Антона Чайкина Марина.

Всего условия для занятий физкультурой и спортом обновили в более чем четырёх тыс. школ в сельской местности и малых городах. А всего в более чем 38 тыс. учреждений создали спортивные клубы. К концу 2024 года они появятся в каждой школе страны.

Кроме того, от Калининграда до Камчатки на базе школ в сёлах и небольших городах продолжают открываться центры «Точка роста», которые знакомят детей с современными технологиями и даже помогают пробовать себя в необычных профессиях. Тут проводят уроки по технологии, информатике, ОБЖ, а после уроков организуют кружки дополнительного образования детей с современными компьютерами, 3D-принтерами, квадрокоптерами и другим оборудованием.

На уроках технологии ребята работают шуруповёртами, а на уроках ОБЖ учатся оказывать первую помощь на специальных тренажёрах и манекенах. Ребят учат строить роботов, проводить опыты, рисовать мультфильмы и многому другому.

Новая «Точка роста» скоро появится в селе Дым-Тамак в Татарстане. Кабинеты физики, химии и биологии обустроили на базе местной общеобразовательной школы.

«Внедрение этого оборудования позволит качественно изменить процесс обучения. Школьники смогут не только получать теоретические знания, но и применять их на практике, участвуя в различных научных проектах и конкурсах. Специализированные площадки с брендированными кабинетами и зонами для коворкинга позволят сделать образовательный процесс более качественным, увлекательным и эффективным», — отметили в исполнительном комитете района.

Всего в России действуют уже более 17 тыс. центров «Точка роста», а до конца 2024 года их будет более 24 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Образование» создаёт условия для того, чтобы у всех детей и подростков в России были равные возможности для максимального раскрытия потенциала. По всей стране строят и модернизируют школы, колледжи, техникумы, а также оснащают их современным оборудованием.

Развивается и цифровая образовательная среда — элемент мировых систем образования, включающий высокоскоростной интернет, обеспечение современной техникой и широкий набор интерактивных сервисов, не заменяющих живое общение с педагогом на уроках.