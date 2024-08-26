Москва, 26 августа, 2024, 20:01 — ИА Регнум. На выборах депутатов Мосгордумы электронные голоса москвичей будут защищены при помощи технологий системы электронного голосования. Эксперты TADVICER рассказали, каким образом это будет организовано на выборах в сентябре.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

По их словам, в сентябре в рамках выборов депутатов цифровые голоса жителей столицы будут защищены технологиями, инструментами и алгоритмами системы электронного голосования. Одной из таких технологий является блокчейн. Все действия избирателей, а также сами голоса будут собираться в блоки, следом их будут отправлять в блокчейн. Он, в свою очередь, будет отвечать за прозрачность и безопасность выборов.

Эксперты рассказали, что в ходе мероприятия будет использоваться технология анонимайзер, скрывающая от системы все личные данные избирателя, в том числе его IP-адрес, а также место и время голосования.

Они отметили, что электронное голосование готово и к возможным внештатным ситуациям, в том числе к сетевым помехам, перебоям с электричеством или DDoS-атакам.

В рамках дистанционного электронного голосования избиратели могут проголосовать на выборах онлайн или посетить для этого избирательный участок. Для того чтобы принять в участие в дистанционном голосовании, нужна только полная учетная запись на сайте mos.ru. Дистанционное голосование начнётся 6 сентября в 08:00 и закончится 8 сентября в 20:00.

Выборы депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО состоятся в Москве с 6 по 8 сентября.