Киев, 26 августа, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский планирует сформировать несколько бригад из украинцев, которые на данный момент проживают в Европе, сообщает издание Ukrainian Military Pages (UMP), ссылаясь на источник в кабинете министров.

ИА Регнум

В материале уточняется, что Генштаб по поручению Зеленского уже начал формировать части из граждан Украины, которые находятся за пределами страны.

«Из украинцев, проживающих за границей, планируется сформировать несколько боевых воинских частей, известно по меньшей мере о двух механизированных бригадах, которые будут формироваться в Европе», — говорится в публикации.

По предварительным данным, командный состав Зеленский планирует отобрать из тех военных, которые находятся на территории Украины. Набор таких граждан будет осуществляться в украинском дипломатическом ведомстве.

По данным Евростата, 4,3 млн жителей Украины сбежали в соседние страны Европы.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. В документе уточняются категории лиц, подлежащих мобилизации, вводится правило обязательного ношения военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет.

Помимо этого, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. При этом документ освободил от мобилизации сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий. Ожидается, что после принятых мер в ВСУ попадут сотни тысяч украинцев.