Омск, 26 августа, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС полностью локализовали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщили 26 августа в пресс-службе предприятия.

пресс-служба НПЗ

«Возгорание на Омском НПЗ полностью локализовано. Предприятие работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём 26 августа местные жители опубликовали в социальных сетях кадры горящего здания Омского нефтеперерабатывающего завода, отметив, что сразу в нескольких районах города был слышен звук взрыва.

По предварительным данным оперативных служб, площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м. Хоценко сообщал, что на заводе сработали средства автоматизированного пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют 27 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Также губернатор Омской области информировал, что ситуация на объекте находится под контролем, а причины инцидента уточняются.

По факту возгорания на НПЗ Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 217 УК РФ). По данным следствия, на заводе загорелось технологическое оборудование.