Богота, 26 августа, 2024, 05:43 — ИА Регнум. Мужчина угрожал совершить суицид в международном аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии Боготы после утери документов и денег. Об этом 25 августа сообщает газета El Tiempo.

Juanjo70000 Президентский дворец. Богота, Колумбия

Отмечается, что инцидент произошел в субботу. Гражданин Болгарии, ставший виновником инцидента, прибыл в Боготу из Стамбула 21 августа. Мужчину ограбили. Он остался без денег и документов и не мог оплатить поездку. Турист направился в международный аэропорт Эль-Дорадо, чтобы попросить авиакомпанию отправить его на родину.

Сотрудники аэропорта объяснили мужчине, что ему необходимо обратиться в посольство своей страны, там ему помогут получить новые документы, с которыми турист сможет выехать домой.

«Услышав ответ, турист, который… находился в нервном состоянии, попытался покончить с собой, о чём можно судить по нескольким видеороликам, распространённым в соцсетях», — отмечает издание.

На место происшествия прибыли полиция и сотрудники миграционной службы. Мужчину госпитализировали, он находится в больнице в Боготе, его состояние медики оценили как стабильное.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Париже двое вооружённых мужчин связали и ограбили дипломата из Новой Зеландии у него дома в Париже. Вооружённые мужчины проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, а затем украли у него личные вещи.

Дипломат не получил серьёзных травм. С целью перехватить злоумышленников на место происшествия вскоре прибыли правоохранители, однако подозреваемым удалось скрыться на автомобиле с фальшивыми номерными знаками.

26 июля в Париже ограбили бывшего главного тренера московского ЦСКА и экс-футболиста сборной Бразилии Зико (Артура Антуниса Коимбру), прибывшего на Олимпийские игры. Преступники отвлекли его при выходе из такси и похитили портфель с драгоценностями, деньгами и часами Rolex. Общую сумму ущерба оценили в 500 тыс. евро.