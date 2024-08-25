Ватикан, 25 августа, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Идею решения конфликтов путём мирных переговоров продвигает Ватикан среди всех стран мира. Об этом 25 августа заявил апостольский нунций Анте Йозич, передаёт телеканал «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

Как пояснил представитель Ватикана, для поисков мирного решения должны собраться все конфликтующие страны.

«Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело (находить — ред.). Только мирные решения и разговор могут дать результат», — подчеркнул Анте Йозич.

Представитель Святого престола отметил, что Папа Римский Франциск выступает против санкций, поскольку такая мера затрагивает всех одинаково, но не решает создавшихся проблем.

«Конечно, не все государства согласны, каким путём идти… Ватикан за разговор только мирным путём», — повторил Йозич и добавил, что решать тяжёлые вопросы нужно за столом переговоров.

По словам Йозича, Ватикан настаивает на мирном решении конфликтов в контактах со всеми государствами и постоянно поднимает этот вопрос.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 23 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с апостольским нунцием Анте Йозичем, который завершает свою миссию в стране. Во время встречи Лукашенко заявил, что Европе нужен новый договор о мире. Лукашенко также отметил, что в странах ЕС должны быть крепкие руководители, которые бы исходили из интересов своих народов.