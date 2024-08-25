Стамбул, Турция, 25 августа, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Проход морских судов через пролив Босфор в Стамбуле временно остановлен из-за неисправности танкера Sredina, сообщил телеканал TRT Haber.

Alexxx1979 Босфорский мост. Стамбул

Корабль ходит под флагом Панамы. Согласно информации портала MarineTraffic, танкер вышел из Новороссийска в Бенгази (Ливия).

Как сообщало ИА Регнум, в январе нефтеналивной танкер Peria заблокировал движение в обоих направлениях через пролив Босфор. Судно шло под флагом Либерии и встало в проливе на якорь из-за непогоды.

В марте из-за тумана было приостановлено движение судов через пролив Босфор в обе стороны. Кроме того, из-за этого также временно отменили движение паромов.