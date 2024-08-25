Москва, 25 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Еврейский музей и центр толерантности в Москве закрыли для посетителей, внутри работают сотрудники полиции. Об этом «РИА Новости» 25 августа сообщили в пресс-службе музея.

ТАСС/ Станислав Красильников

«Оба входа музея закрыты. На территорию никого не пускают. Внутри работают сотрудники полиции», — рассказала собеседница агентства.

На сайте музея посетителей предупредили об изменениях в работе КПП со стороны Новосущевского переулка. Там заявили, что по техническим причинам вход в музей и на мероприятия временно осуществляются через КПП с улицы Образцова. Позднее появилась информация о том, что вход с Новосущевского переулка работает в штатном режиме.

Ранее в тот же день в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Еврейском музее проводится проверка из-за подозрительного предмета.

Еврейский музей и центр толерантности располагается в здании бывшего Бахметьевского гаража, в Марьиной Роще, на северо-востоке Москвы. Экспозиция посвящена еврейской культуре и религиозной традиции, истории жизни и расселения евреев, истории евреев в России.