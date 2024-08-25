Москва, 25 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Россия выйдет после окончания специальной военной операции совершенно новой страной с новым мироощущением. Такое мнение выразил в интервью ТАСС бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

ИА Регнум

«Полагаю, что у нас после всех этих тяжелых трагических событий <…> будет новая страна, в хорошем смысле. С тем же названием, безусловно, но совершенно с другим самоопределением людей, с ощущением того, что мы все-таки можем. Мы можем», — поделился экс-премьер.

Отвечая на вопрос о новых элитах, Степашин заявил, что готов согласиться с президентом России Владимиром Путиным, который назвал элитой тех, кто сегодня воюет. По словам экс-премьера, российские бойцы — это гордость страны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае российский лидер на встрече с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава» и званием «Мать-героиня», заявил, что после завершения конфликта на Украине всё встанет на свои места. Президент выразил уверенность в том, что ситуация будет меняться к лучшему, будет устойчивой. Он также заявил, что всё будет спокойно, а новые субъекты будут развиваться в составе России.