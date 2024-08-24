Анкара, 24 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Два российских члена экипажа 23 августа погибли на борту сухогруза Navis 2 под флагом РФ, ожидавшего швартовку у берегов турецкой провинции Балыкесир. Об этом сообщила газета Sabah.

Yasemin Yurtman Candemir

По информации издания, смерть мужчин наступила, предположительно, из-за отравления газом в трюме судна. В субботу, 24 августа, тела погибших извлекли из трюма для проведения судмедэкспертизы, которая установит точную причину их гибели.

Представитель компании — оператора сухогруза заявил, что россияне упали в люк между трюмами. Однозначно утверждать об отравлении без результатов экспертизы невозможно, подчеркнули в организации.

Ожидается, что после проведения необходимых исследований тела погибших доставят в Россию.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июля стало известно, что в районе Фолклендских островов в Атлантическом океане затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia. В результате этого погибли несколько членов экипажа, в который входили россияне. Патрульный катер спас 14 из 27 человек, которые находились на борту.

Испанское агентство EFE на следующий день сообщило, что количество погибших увеличилось до восьми человек. Отмечалось, что ещё пять членов экипажа числились пропавшими без вести. Их поиски завершились 30 июля безрезультатно.