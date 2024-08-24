Москва, 25 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Украина добивается от Запада разрешения на использование ракет Storm Shadow большой дальности для демонстративной атаки в глубине российской территории, полагая, что это может вынудить Москву пойти на переговоры о прекращении боевых действий, пишет британская газета The Guardian.

«В Киеве полагают, что демонстрация возможности нанесения удара вглубь России поможет побудить Кремль пересмотреть свои взгляды», — говорится в статье.

Так, высокопоставленные чиновники в Киеве считают, что «демонстрационная атака» западными ракетами Storm Shadow покажет Москве, что военные базы рядом с Москвой и Санкт-Петербургом могут быть уязвимы. Однако стратегия угрожать Москве не пользуется поддержкой со стороны США.

Киевский режим в течение нескольких месяцев пытается лоббировать возможность использовать ракеты Storm Shadow против целей на территории России, но западные страны не готовы дать Киеву согласие.

Ракеты Storm Shadow производятся европейским совместным предприятием MBDA. Поскольку некоторые компоненты поставляются США, Белый дом должен также дать согласие на использование ракет для ударов по территории России. Вашингтон отказывается это сделать, опасаясь эскалации украинского конфликта. По мнению официальных лиц в США, Storm Shadow и другие ракеты дальнего радиуса действия могут быть недостаточно точными на больших расстояниях.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Киевом. Так, Украина должна вывести войска со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также официально уведомить об отказе от планов вступить в НАТО.

Российский лидер 12 августа заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре и пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 21 августа заявил, что после попытки вторжения ВСУ в Курскую область никакие переговоры с Киевом невозможны до полного разгрома врага.

Пресс-секретраь президента России Дмитрий Песков в июле предупредил о последствиях передачи Украине ракет дальнего радиуса действия. Он подчеркнул, что подобный шаг вынудит российскую сторону принимать контрмеры.