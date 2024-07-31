Москва, 31 июля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Более 1,1 тыс. дизайнеров подали заявки на участие в третьей Московской неделе моды, которая пройдёт в столице с 4 по 9 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Жители столицы и туристы увидят разноплановые коллекции отечественных брендов, отобранные экспертным советом. Свои новинки презентуют и представители индустрии из других стран, например Индии, Китая, Южно-Африканской Республики и Индонезии», — рассказала заммэра.

Наталья Сергунина добавила, что третья Московская неделя моды состоится в Центральном выставочном зале «Манеж». К этому моменту заявки на участие в мероприятии подали более 1,1 тыс. дизайнеров из 110 регионов России.

Сообщается, что в выставочном зале также будет работать шоурум, где состоятся лекции от ведущих специалистов индустрии моды. Там же пройдёт фестиваль короткометражных фильмов. Для покупки одежды и обуви будет создан модный маркет.

Вторая Московская неделя моды прошла с 1 по 8 марта. Её посетителями стали более 60 тыс. человек. Свои коллекции в рамках показов представили свыше 230 дизайнеров и брендов из разных регионов России, а также десяти дружественных стран.