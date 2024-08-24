Пхукет, Таиланд, 24 августа, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Личности двух россиян, погибших 23 августа в результате оползня на Пхукете, установлены. Об этом сообщили в генеральном консульстве России.

Кадр из видео

«Личности скончавшихся <…> мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены», — указано в Telegram-канале ведомства.

Родственников погибших уже оповестили о гибели родных. В ближайшее время будет решаться вопрос организации транспортировки тел в Россию.

Генконсульство России выразило соболезнования родным и близким всех погибших в период стихийного бедствия на острове.

Как передавало ИА Регнум, восемь человек, включая двух жителей России, погибли в таиландской провинции при сходе оползня. Он произошёл из-за проливных дождей, которые с 22 августа шли в районе Карон на юге острова Пхукет.

В конце июля в результате оползня в индийском штате Керала погибли не менее 167 человек. Смещение грунта произошло из-за усиливавшегося проливного дождя, повышение уровня воды в местной реке затруднило спасательную операцию, а построенный для соединения наиболее пострадавшего района Мундаккай временный мост смыло.