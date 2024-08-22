Москва, 22 августа, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова 22 августа поздравила сотрудников столичных центров госуслуг с 13-летнием со дня открытия первого офиса «Мои документы» в столице. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Сергей Лантюхов/ИЗВЕСТИЯ

«Сегодня уже нет московского района, в котором бы не было центра госуслуг. Но МФЦ — не просто качественные и быстрые услуги. Это ещё горящее сердце, искренний сервис, бесконечное желание помочь всем и самое главное умение находить общий язык с каждым», — сказала она, выступая на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином дворе.

Ракова отметила, что сотрудники центров обладают уникальными качествами. Они работают не только в офисах, а также в медицинских учреждениях, помогая родственникам пациентов и медикам. Опросы показывают, что подавляющее большинство москвичей доверяют МФЦ.

Заммэра подарила сотрудникам центров торт весом в 10 кг. Его изготовили студенты московских колледжей, обучающиеся на поваров и кондитеров. По случаю праздника для посетителей МФЦ подготовили интересную программу для всей семьи.