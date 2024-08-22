Киев, 22 августа, 2024, 16:21 — ИА Регнум. На Украине в возрасте 36 лет умер старший лейтенант патрульной службы Роман Зеленский. Об этом 22 августа сообщила украинская полиция в Telegram-канале.

РИА Новости / Стрингер

«Во время выполнения боевого задания погиб <…> Роман Зеленский», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, однофамилец главы киевского режима Владимира Зеленского, скончался после ранения, полученного при выполнении задания.

Как заключили в ведомстве, у старшего лейтенанта не выдержало сердце.

В июне 2023 года ИА Регнум передавало, что в украинском городе Ужгороде сотрудники отдела контрразведки избили генерала СБУ Виктора Микулина. Инцидент произошёл в одном из ресторанов города. Там отдыхали начальник и сотрудники Мукачевского отдела контрразведки. На замечание генерала СБУ, что те громко себя ведут, они набросились на Микулина и начали его избивать. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.