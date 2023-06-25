Ужгород, Украина, 25 июня, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В украинском городе Ужгороде сотрудники отдела контрразведки избили генерала СБУ Виктора Микулина. Об этом 25 июня пишет портал «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации издания, инцидент произошёл 23 июня в одном из ресторанов города. Там отдыхали начальник Мукачевского отдела контрразведки Андрей Панарин и его подчинённые и громко себя вели.

В это же время там был Микулин, проводивший встречу с помощником народного депутата от партии «Слуга народа» и представителями европейской организации.

«Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ, что те громко себя ведут. Те, не разбираясь, начали избивать его», — приводит издание слова источника.

Утверждается, что после этого контрразведчики вывезли Микулина в лес, где ещё раз избили и забрали мобильный телефон. После этого они были задержаны, против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Как сообщало ИА Регнум, полиция Украины возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения епископа Ивано-Франковского и Коломыйского Никиты. При этом в УПЦ заявляли, что в момент инцидента полицейские находились у места происшествия, но не предпринимали никаких действий и отказались задержать нападавшего или проверить, не находится ли он в состоянии опьянения.