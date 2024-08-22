Вашингтон, 22 августа, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft представила новые версии своих игровых консолей Xbox Series X/S. Об этом 21 августа сообщается на сайте компании.

Global Look Press

Уточняется, что продажи новых консолей начнутся в США с 15 октября, а в остальных странах — с 29 октября.

Стоимость игровой приставки Xbox Series X Digital Edition без поддержки оптических дисков составит $449,99. У ней будет накопитель данных объёмом 1 ТБ и её планируется выпускать в чёрном и новом белом цвете Robot White.

Компания также представила специальную версию консоли Xbox Series X Galaxy Black Special Edition с накопителем 2 ТБ, стоимость которой составит $599,99. Кроме того, будут выпущены черная и белая версии Xbox Series S с накопителем на 1 ТБ по цене $349,99.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Microsoft оставила консоли Xbox в России, включая ввезённые в страну официально, без гарантийного обслуживания. Представитель технической службы компании посоветовал пользователям обращаться в магазины, в которых они приобретали приставки.

По информации «Известий», о проблеме с гарантийным ремонтом тогда начали сообщать и потребители консолей, и продающие их ретейлеры.